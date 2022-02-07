ru ua
Пн, 07 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зимняя Олимпиада: сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую индивидуальную гонку

Новина українською →
Пекин, Понедельник 07 февраля 2022 17:30
Зимняя Олимпиада: сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую индивидуальную гонку Фото: Дмитрий Пидручный (Getty Images)
Автор: Андрей Вырва

Стали известны биатлонисты сборной Украины, которые пробегут индивидуальную гонку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на biathlon.com.ua.

Сборную Украины в индивидуальной гонке будут представлять Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цимбал.

Стартовые номера украинских биатлонистов:

  • 21. Дмитрий Пидручный
  • 46. Артем Прима
  • 63. Антон Дудченко
  • 91. Богдан Цымбал

Первым в гонке стартует Максим Цветков из команды ОКР. А будет закрывать стартовый список финский биатлонист Теро Сеппяля, который будет стартовать под 92-м номером.

Мужская индивидуальная гонка состоится 8 февраля в 10.30.

Напомним, сегодня состоялась индивидуальная гонка у женщин. Лучшей из украинок стала Юлия Джима, которая финишировала десятой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Олимпиада 2022 Биатлон
Церемония открытия
Церемония открытия
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед