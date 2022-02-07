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Олимпийские игры-2022: швейцарец одержал победу в скоростном спуске

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Пекин, Понедельник 07 февраля 2022 10:42
Олимпийские игры-2022: швейцарец одержал победу в скоростном спуске Фото: Беат Фойц (olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх состоялись соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине скоростной спуск.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На старт состязаний вышли 42 спортсмена, однако только 36 смогли финишировать.

Среди финишировавших и украинец Иван Ковбаснюк. С результатом 1:48,09 он занял 33-е место. Для украинцев в скоростном спуске этот результат стал лучшим в истории.

За медали развернулась напряженная борьба, однако призерами Олимпады стали:

  1. Беат Фойц (Швейцария) – 1:42.69
  2. Жоан Кларе (Франция) +0.10
  3. Маттиас Майер (Австрия) +0.16

Напомним, что сегодня на Олимпиаде завершились соревнования в командном турнире по фигурному катанию.

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