Олимпийские игры-2022: швейцарец одержал победу в скоростном спуске
Фото: Беат Фойц (olympics.com)
На Олимпийских играх состоялись соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине скоростной спуск.
Об этом сообщает РБК-Украина.
На старт состязаний вышли 42 спортсмена, однако только 36 смогли финишировать.
Среди финишировавших и украинец Иван Ковбаснюк. С результатом 1:48,09 он занял 33-е место. Для украинцев в скоростном спуске этот результат стал лучшим в истории.
За медали развернулась напряженная борьба, однако призерами Олимпады стали:
- Беат Фойц (Швейцария) – 1:42.69
- Жоан Кларе (Франция) +0.10
- Маттиас Майер (Австрия) +0.16
Напомним, что сегодня на Олимпиаде завершились соревнования в командном турнире по фигурному катанию.