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Зимняя Олимпиада 2022: сборная Словении победила в прыжках с трамплина

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Пекин, Понедельник 07 февраля 2022 16:06
Зимняя Олимпиада 2022: сборная Словении победила в прыжках с трамплина Фото: Тимми Зайц (olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде в Пекине состоялся финал в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина в смешанных командах.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В финале командных соревнований приняло участие восемь сборных.

Лучше всего выступила сборная Словении в составе: Петер Превц, Тими Зайц, Урша Богатай и Ника Крижнар.

На подиум попали:

  1. Словения – 1001,5 баллов
  2. ОКР – 890,3 баллов
  3. Канада – 844,6 балла

Напомним, что состоялся финал в соревнованиях по шорт-треку среди женщин на дистанции в 500 метров.

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