Зимняя Олимпиада 2022: сборная Словении победила в прыжках с трамплина
Фото: Тимми Зайц (olympics.com)
На Олимпиаде в Пекине состоялся финал в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина в смешанных командах.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В финале командных соревнований приняло участие восемь сборных.
Лучше всего выступила сборная Словении в составе: Петер Превц, Тими Зайц, Урша Богатай и Ника Крижнар.
На подиум попали:
- Словения – 1001,5 баллов
- ОКР – 890,3 баллов
- Канада – 844,6 балла
Напомним, что состоялся финал в соревнованиях по шорт-треку среди женщин на дистанции в 500 метров.