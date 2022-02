Олимпиада-2022: прошел командный турнир по фигурному катанию среди женщин в произвольной программе

В командных соревнованиях среди женщин в произвольной программе по фигурному катанию призовые места распределились следующим образом:

1. Камила Валиева (Россия) - 178,92.

2. Каори Сакамото (Япония) - 148,66.

3. Маделин Скиза (Канада) - 132,04.

4. Карен Чен (США) - 131,52.

5. И Чжу (Китай) - 91,41.

HISTORY MADE!



15-year-old Kamila Valieva becomes the first woman to land a quadruple jump at an Olympic Games.