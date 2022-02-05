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Олимпиада-2022: итоги дня 5 февраля и медальный зачет

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Пекин, Суббота 05 февраля 2022 22:44
Олимпиада-2022: итоги дня 5 февраля и медальный зачет Фото: Китай завоевал "золото" в шорт-треке (twitter.com/beijing2022)
Автор: Антон Федорцив

Первый соревновательный день зимней Олимпиады в Пекине завершился. 5 февраля разыграли шесть комплектов наград.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

Первое "золото" зимних Игр 2022 года досталось норвежке Терезе Йохауг. Она лучше всех выступила в скиатлоне – смешанной лыжной гонке преследования. Дополнили пьедестал Наталья Непряева (ОКР) и Тереза Штадлобер (Австрия).

В конькобежном спорте олимпийской чемпионкой на дистанции 3000 м стала Ирэн Схаутен. Нидерландка по пути к золотой медали установила олимпийский рекорд. Вместе с ней на подиум поднялись итальянка Франческа Лоллобриджида и канадка Изабель Вайдеман.

Олимпиада-2022: итоги дня 5 февраля и медальный зачет

Настоящей феерией завершилась смешанная эстафета в биатлоне. Фактически на финишной прямой Норвегия усилиями Йоханнеса Бё опередила Францию и ОКР. Украина – только 13-я.

Уолтер Уоллберг открыл счет медалей для сборной Швеции. Скандинав стал лучшим в мужском могуле – дисциплине лыжного фристайла. Он превзошел Микаэля Кингсбери (Канада) и Икуму Хорисиму (Япония).

Олимпиада-2022: итоги дня 5 февраля и медальный зачет

В свою очередь в смешанной эстафете по шорт-треку триумфовал Китай. Хозяева соревнований победили, хотя и не являлись фаворитами. В финале они на 16 сотых секунды опередили канадцев. Третьей стала сборная Венгрии.

Наконец в прыжках с трамплина среди женщин победила Урша Богатай (Словения). Она набрала 239 баллов. Позади остались Катарина Альтхаус (236,8 балла, Германия) и соотечественница Богатай Ника Крижнар (232).

Медальный зачет Олимпиады-2022 по итогам 5 февраля:

Олимпиада-2022: итоги дня 5 февраля и медальный зачет

Напомним, что 4 февраля Олимпиада-2022 официально началась с церемонии открытия.

Также ранее оценили шансы Украины на получение наград во время зимних игр в Пекине.

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