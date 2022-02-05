Норвежская лыжница взяла первое "золото" зимней Олимпиады-2022
На зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли первый комплект наград. Олимпийской чемпионкой стала Тереза Йохауг.
Об этом сообщает РБК-Украина.
33-летняя норвежка стала лучшей в скиатлоне. Это смешанная лыжная гонка преследования, в которой половину 15-километровой дистанции преодолевают классическим стилем, а вторую – конькобежным ходом.
Йохауг более чем на 30 секунд опередила представительницу ОКР Наталью Непряеву. Бронзовая награда досталась австрийке Терезе Штадлобер (+30,5 секунды).
Лучшей из украинок стала Марина Анцибор. Она завершила гонку на 57-й строчке.
Отметим, что для Йохауг эта золотая олимпийская медаль стала второй в карьере. В Ванкувере-2010 она завоевала "золото" в эстафете 4x5 км.
Напомним, что 5 февраля на Олимпийских играх соревнуются и другие украинцы.
К слову, накануне Олимпиада-2022 официально началась с церемонии открытия.
Также ранее оценили шансы Украины на получение наград во время зимних игр в Пекине.