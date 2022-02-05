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Олімпіада-2022: підсумки дня 5 лютого та медальний залік

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Пекін, Субота 05 лютого 2022 22:44
Олімпіада-2022: підсумки дня 5 лютого та медальний залік Фото: Китай здобув "золото" в шорт-треку (twitter.com/beijing2022)
Автор: Антон Федорців

Перший змагальний день зимової Олімпіади в Пекіні завершився. 5 лютого розіграли шість комплектів нагород.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.

Перше "золото" зимових Ігор 2022 року дісталося норвежці Терезі Йохауг. Вона найкраще виступила в скіатлоні – змішаній лижній гонці переслідування. Доповнили п'єдестал Наталія Непряєва (ОКР) і Тереза Штадлобер (Австрія).

У ковзанярському спорті олімпійською чемпіонкою на дистанції 3000 м стала Ірен Схаутен. Нідерландка на шляху до золотої медалі встановила олімпійський рекорд. Разом із нею на подіум піднялися італійка Франческа Лоллобріджіда та канадійка Ізабель Вайдеман.

Олімпіада-2022: підсумки дня 5 лютого та медальний залік

Справжньою феєрією завершилася змішана естафета в біатлоні. Фактично на фінішній прямій Норвегія зусиллями Йоханнеса Бьо випередила Францію і ОКР. Україна – лише 13-та.

Уолтер Уоллберг відкрив лік медалей для збірної Швеції. Скандинав став найкращим у чоловічому могулі – дисципліні лижного фрістайлу. Він перевершив Мікаеля Кінгсбері (Канада) та Ікуму Хорісіму (Японія).

Олімпіада-2022: підсумки дня 5 лютого та медальний залік

Натомість у змішаній естафеті з шорт-треку тріумфував Китай. Господарі змагань перемогли, хоча й не були фаворитами. У фіналі вони на 16 сотих секунди випередила канадців. Третьою стала збірна Угорщини.

Нарешті в стрибках із трампліну серед жінок перемогла Урша Богатай (Словенія). Вона набрала 239 балів. Позаду залишилися Катаріна Альтхаус (236,8 бала, Німеччина) та співвітчизниця Богатай Ніка Кріжнар (232).

Медальний залік Олімпіади-2022 за підсумками 5 лютого:

Олімпіада-2022: підсумки дня 5 лютого та медальний залік

Нагадаємо, що 4 лютого Олімпіада-2022 офіційно розпочалася з церемонії відкриття.

Також раніше оцінили шанси України на здобуття нагород під час зимових Ігор в Пекіні.

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