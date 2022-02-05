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Олимпиада 2022. Швеция завоевала "золото" в мужском могуле

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Пекин, Суббота 05 февраля 2022 15:59
Олимпиада 2022. Швеция завоевала "золото" в мужском могуле Фото: швед Уолтер Уоллберг, золотой призер Олимпиады-2022 (twitter.com/deportes_rtve)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Пекине завершились соревнования по мужскому могулу, дисциплине лыжного фристайла. Золотую медаль завоевал шведский спортсмен Уолтер Уоллберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты Олимпиады.

Сегодняшнее "золото" стало первым для олимпийской сборной Швеции.

Кто стал призером соревнований:

  • "золото" - Уолтер Уоллберг (Швеция);
  • "серебро" - Микаэль Кингсбери (Канада);
  • "бронза" - Икума Хорисима (Япония).

Украинские спортсмены участие в этих соревнованиях не принимали.

Сейчас медальный зачет Олимпиады в Пекине выглядит так:

Олимпиада 2022. Швеция завоевала &quot;золото&quot; в мужском могуле

Напомним, сегодня определился победитель гонок на коньках на дистанции 3000 метров среди женщин.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало, кому досталась первая золотая медаль Олимпиады в Пекине.

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