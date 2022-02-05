ru ua
Сб, 05 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Историческая победа. Китай завоевал "золото" в смешанной эстафете по шорт-треку

Новина українською →
Пекин, Суббота 05 февраля 2022 16:49
Историческая победа. Китай завоевал "золото" в смешанной эстафете по шорт-треку Фото: Китай завоевал "золото" в смешанной эстафете по шорт-треку (фото twitter.com/BJYI99)
Автор: Дмитрий Левицкий

Зимние Олимпийские игры продолжаются в Пекине. Сегодня исторической победой завершилась смешанная эстафета по шорт-треку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты Олимпиады.

За олимпийские медали в финале A соревнований боролись команды Китая, Италии, Венгрии и Канады, после того, как нидерландская сборная, которая была фаворитом турнира, одержала победу в финале Б.

Почти сразу после выстрела стартового пистолета произошла масштабная авария, из-за которой старт пришлось повторить. Однако следующая авария вывела Канаду и Венгрию из борьбы.

Китайские спортсмены уверенно лидировали в последнем круге и смогли завоевать свое первое "золото" Пекина. Кроме того, это первое "золото" китайской сборной в смешанной эстафете по шорт-треку в истории Игр.

Результаты соревнований:

  • "золото" - Китай (время: 2:37.348);
  • "серебро" - Италия (время: 2:37.364);
  • "бронза" - Венгрия (время: 2:40.900).

Сейчас медальный зачет зимней Олимпиады в Пекине выглядит так:

Историческая победа. Китай завоевал &quot;золото&quot; в смешанной эстафете по шорт-треку

Напомним, Украина начала с провала биатлонную гонку Олимпиады.

Также РБК-Украина рассказывало, кто завоевал первую золотую медаль Олимпиады в Пекине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Пекин Китай
Церемония открытия
Церемония открытия
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед