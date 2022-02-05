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Феерический финиш за "золото" и провал Украины в первой биатлонной гонке Олимпиады

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Пекин, Суббота 05 февраля 2022 12:47
Феерический финиш за "золото" и провал Украины в первой биатлонной гонке Олимпиады Фото: финиш эстафеты (olympicchannel.com)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх в Пекине прошла первая биатлонная гонка. 20 команд пробежали смешанную эстафету.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На первом этапе за сборную Украины выступала Валентина Семеренко, полностью провалившая гонку. Валентина на первой стрельбе заработала два круга штрафа, а затем еще один на стрельбе стоя. Семеренко, для которой это уже пятая Олимпиада, передала последнюю эстафету с отставанием от лидера в 3,27 минуты и имея 50 секунд отставания от предпоследнего места.

На втором этапе бежала Юлия Джима. И уже со старта она начала догонять своих ближайших соперниц. Стрельба лежа Джима прошла без дополнительных патронов и подняла нашу сборную на 18 позицию. На "стойке" Юлия использовала два дополнительных патрона и подняла нашу команду на 14-е место на передаче эстафеты, отставание от лидера составило 2,35 минуты.

Далее бежал Артем Прима, на стрельбе лежа он использовал три дополнительных патрона. На стрельбе стоя Артем использовал один дополнительный патрон и передал эстафету на 12-й позиции с отставанием 2,41 минуты.

Финишером нашей команды был Дмитрий Пидручный. И уже на "лежке" у Дмитрия возникли проблемы, и он пошел на штрафной круг. Последнюю стрельбу в гонке Пидручный прошел идеально и финишировал на 13 месте.

Лидеры за гонку сменялись неоднократно. И перед последним кругом гонки на первом месте шла команда ОКР, опережавшая на две секунды Францию ​​и десять секунд Норвегию.

Однако на финишном круге Йоханнес Бе догнал Кантена Фийона-Майе и Эдуарда Латыпова. А уже на финишной прямой норвежец принес золото команде, Франция из сереброма, бронза в ОКР.

Смешанная эстафета
1. Норвегия (3+13) 1:06:45,6
2. Франция (3+11)+0,9
3. ОКР (1+13) +1,5
4. Швеция (0+1+3)+41,0
5. Германия (2+18) +1:05,5
6. Беларусь (2+14) +1:14,6
...
13. Украина (4+15) +3:36,1

Напомним, что первое золото Олимпийских игр – 2022 завоевала норвежская лыжница Тереза Йохауг.

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