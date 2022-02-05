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Олимпийские игры: конькобежка Схаутен стала чемпионкой на 3000 м

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Пекин, Суббота 05 февраля 2022 12:59
Олимпийские игры: конькобежка Схаутен стала чемпионкой на 3000 м Фото: Ирен Схаутен (ANP)
Автор: Антон Федорцив

Нидерландка Ирэн Схаутен победила на дистанции 3000 м у женщин. Первое персональное "золото" спортсменка оформила с рекордом.

Об этом сообщает РБК-Украина.

29-летний конькобежка финишировала с результатом три минуты и 56,93 секунды. Это новый олимпийский рекорд.

После Схаутен финишировала представительница Италии Франческа Лоллобриджида. Замкнула тройку призеров канадка Изабель Вайдеман. Украинки в этой дисциплине не выступали.

Зимние Олимпийские игры в Пекине – вторые в карьере Схаутен. В Пхенчхане 4 года назад она завоевала бронзовую медаль в масс-старте.

Отметим, что сегодня первая золотая награда Игр 2022 года досталась норвежке Терезе Йохауг в скиатлоне.

Напомним, что 5 февраля на Олимпийских играх соревнуются и украинцы.

К слову, накануне Олимпиада-2022 официально началась с церемонии открытия.

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