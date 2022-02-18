Олимпиада-2022: итоги дня 18 февраля и медальный зачет
Четырнадцатый день соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине завершился. 18 февраля разыграли пять комплектов наград.
Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.
Медальный зачет Олимпиады-2022 по итогам 18 февраля:
Китаянка Эйлин Гу завоевала"золото" во фристайле. Она победила в дисциплине хайфпайп с результатом 95,22 балла. Второй стала Кэсси Шарп из Канады, а дополнила подиум ее соотечественница Рейчел Каркер.
Биатлонный масс-старт среди женщин выиграла Жюстин Бреза-Буше (Франция). Серебряная награда досталась норвежке Тирил Экгофф. Третьей финишировала Марте Рейселанн-Ольсбу из Норвегии. Единственная украинка – Юлия Джима – с тремя промахами заняла 7-е место.
Мужской ски-кросс завершился двойным успехом Швейцарии. Золотую медаль взял Райан Регез, а с серебряной наградой уедет домой Алекс Фива. На третьей позиции завершил соревнования Сергей Ридзик (ОКР).
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё победил в мужском масс-старте. Он на более 40 секунд опередил шведа Мартина Понсилуому. "Бронзу" завоевал еще один представитель Норвегии Ветле Шостад Кристиансен. Украинцы оказались за пределами топ-20.
В конькобежном спорте очередное "золото" завоевали Нидерланды. Томас Крол стал чемпионом на дистанции 1000 м. Также на пьедестал поднялись Лоран Дюбрей (Канада) и норвежец Ховар Лорентсен.
Напомним, что украинская бобслеистка Гунько сдала положительный допинг-тест на зимней Олимпиаде-2022.
К слову, на отстранение спортсменки отреагировал президент Всеукраинской федерации бобслея и скелетона Михаил Гераскевич.