Зимние Олимпийские игры-2022: Йоханнес Бё завоевал четвертое "золото" в биатлоне

На зимних Олимпийских играх в Пекине завершилась последняя гонка в мужском биатлоне. На старт вышло двое украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт .

Победителем гонки в масс-старте стал норвежец Йоханнес Бё. Для 28-летнего биатлониста эта награда стала четвертой золотой и общей пятой на Играх в Пекине. На дистанции он допустил 4 промаха.

На 40,3 секунды от Бе-младшего отстал швед Мартин Понсилуома (2 выстрела в "молоко"). Третьим финишировал еще один норвежец – Ветле Шостад Кристиансен. На огневых рубежах он промахнулся трижды.

Лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный. В стрельбе он допустил семь промахов и завершил масс-старт на 24-й позиции. Отставание от Йоханнеса Бё – 4: 01,8.

В свою очередь Артем Прима на четырех огневых рубежах промахнулся те же 7 раз. Однако, на дистанции ходом проиграл больше. Победитель "привез" ему почти 5 минут преимущества. Как следствие, Прима лишь 28-й.

Ранее Йоханнес Бё завоевал золотые награды в спринте, мужской и смешанных эстафетах. По итогам индивидуальной гонки он выиграл бронзовую медаль.

Итоги биатлонного масс-старта 15 км, мужчины:

Йоханнес Бё Мартин Понсилуома (+40,3) Ветле Шостад Кристиансен (+1:12,5)

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24. Дмитрий Пидручный (+4:01,8)

28. Артем Прима (+4:58,2)