Положительный допинг-тест выявили у еще одной украинской спортсменки на Олимпиаде

У украинской бобслеистки Лидии Гунько, принимающий участие в Олимпийских играх 2022 в Пекине, обнаружили положительный результат допинг-теста. Она стала второй спортсменкой из Украины, которая попалась на этом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Международного агентства тестирования (ITA).

В анализе украинки обнаружили "метаболит дегидрохлорметил-тестостерона 4α-хлор-18-нор-17β-гидроксиметил, 17α-метил-5α-андрост-13-ен-3α-ол (LTM M3)". Вещество внесено в Запрещенный список Всемирного антидопингового агентства.

Образец был собран ITA под управлением органа по тестированию и управлению результатами Международного олимпийского комитета (МОК) во время соревновательного антидопингового контроля 14 февраля 2022 года в Яньцине.

Сейчас украинку проинформировали о результате теста и временно отстранили от соревнований до разрешения вопроса в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговыми правилами МОК, применимыми к Зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 года.

"Это означает, что спортсмену запрещено участвовать в соревнованиях, тренировках, тренировках или в какой-либо деятельности во время Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине", - говорится в сообщении.