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Олимпиада-2022: швейцарцы триумфовали в мужском ски-кроссе

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Пекин, Пятница 18 февраля 2022 10:47
Олимпиада-2022: швейцарцы триумфовали в мужском ски-кроссе Фото: финальный заезд по ски-кроссу (olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде закончились мужские соревнования по ски-кроссу. Олимпийское "золото" получил швейцарец Райан Регез.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

В финальном заезде приняли участие четыре фристайлиста. За победу соперничали швед, представитель ОКР и два швейцарца.

Лучшими оказались, как раз швейцарцы. Первым стал Райан Регез. А второе место занял его соотечественник Алекс Фива. На третьей позиции финишировал спортсмен из ОКР – Сергей Ридзик.

Биатлонистка из Франции Жустин Бреза-Буше стала олимпийской чемпионкой в масс-старте, украинка Юлия Джима финишировала в топ-10.

Добавим, что китаянка завоевала "золото" в лыжном хафпайпе.

Также, вы можете просмотреть итоги дня 17 февраля и медальный зачет.

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