Олимпиада-2022: американка взяла "золото" в монобобе, украинка стала последней

В понедельник, 14 февраля, в Пекине в рамках Олимпийских игр-2022 завершились соревнования в монобобе (бобслей). "Золото" взяла представительница США Кейли Хамфрис.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Бобслеистка в первых трех заездах показывала лучшее время, а в четвертом ее результат был третьим, но этого хватило, чтобы превзойти соперниц.

"Серебро" досталось еще одной американке Элане Майерс-Тейлор. Ее отставание от победительницы по итогам четырех заездов составило всего 1.54 секунды.

"Бронзовой" призеркой стала бобслеистка из Канады Кристин де Брюин, проигравшая Хамфрис +1:54.

Украину в этой дисциплине представила Лидия Гунько. По итогам четырех заездов 28-летняя спортсменка заняла последнее, 20-е место.