Французская пара стала олимпийскими чемпионами в танцах на льду
Фото: Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (olympics.com)
На Олимпиаде в Пекине определились призеры по фигурному катанию в танцах на льду.
Об этом сообщает РБК-Украина.
После короткой программы в случайный танец пробилось 20 лучших пар.
Среди них украинская пара Александра Назарова и Максим Никитин, занявшие последнее 20-е место.
Победителями стала французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. "Серебро" у команды ОКР, а "бронза" у пары из США.
Результаты танцев на льду:
- Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция) – 226,98
- Виктория Синицына и Никита Кацалапов (ОКР) – 220,51
- Мэдисон Габбелл и Закари Доногю (США) – 218,02
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