ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Французская пара стала олимпийскими чемпионами в танцах на льду

Новина українською →
Пекин, Понедельник 14 февраля 2022 11:40
Французская пара стала олимпийскими чемпионами в танцах на льду Фото: Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде в Пекине определились призеры по фигурному катанию в танцах на льду.

Об этом сообщает РБК-Украина.

После короткой программы в случайный танец пробилось 20 лучших пар.

Среди них украинская пара Александра Назарова и Максим Никитин, занявшие последнее 20-е место.

Победителями стала французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. "Серебро" у команды ОКР, а "бронза" у пары из США.

Результаты танцев на льду:

  1. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция) – 226,98
  2. Виктория Синицына и Никита Кацалапов (ОКР) – 220,51
  3. Мэдисон Габбелл и Закари Доногю (США) – 218,02

Напомним, россиянка Валиева, которую "поймали" на употреблении допинга продолжит выступления на Олимпиаде

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Олимпиада 2022
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед