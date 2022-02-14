ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Олимпиада-2022: китаянка выиграла "золото" в лыжной акробатике

Новина українською →
Пекин, Понедельник 14 февраля 2022 15:33
Олимпиада-2022: китаянка выиграла "золото" в лыжной акробатике Фото: Сюй Ментао (olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде прошел женский финал во фристайле в дисциплине лыжная акробатика.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В квалификации принимала участие украинка Ольга Полюк, но заняла 22-е место и не вышла в финал. Еще одна украинка Анастасия Новосад пропустила соревнование из-за положительного теста на коронавирус.

А в финале приняло участие шесть фристайлисток.

Лучший результат показала хозяйка соревнований Сюй Ментао. Для 31-летней китаянки это вторая медаль в Пекине, ранее она выиграла серебро в командных соревнованиях.

Результаты лыжной акробатики:

  1. Сюй Ментао (Китай) – 108,61
  2. Анна Гуськова (Беларусь) – 107,95
  3. Меган Ник (США) – 93,7

Напомним, что сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую эстафету.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Олимпиада 2022
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед