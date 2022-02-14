Олимпиада-2022: китаянка выиграла "золото" в лыжной акробатике

На Олимпиаде прошел женский финал во фристайле в дисциплине лыжная акробатика.

Об этом сообщает РБК-Украина .

В квалификации принимала участие украинка Ольга Полюк, но заняла 22-е место и не вышла в финал. Еще одна украинка Анастасия Новосад пропустила соревнование из-за положительного теста на коронавирус.

А в финале приняло участие шесть фристайлисток.

Лучший результат показала хозяйка соревнований Сюй Ментао. Для 31-летней китаянки это вторая медаль в Пекине, ранее она выиграла серебро в командных соревнованиях.

Результаты лыжной акробатики: