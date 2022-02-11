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Олимпиада-2022: Германия получила "золото" и "серебро" в мужском скелетоне

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Пекин, Пятница 11 февраля 2022 17:01
Олимпиада-2022: Германия получила "золото" и "серебро" в мужском скелетоне Фото: Кристофер Гротьер и Аксель Юнгк (olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх в Пекине закончились соревнования в мужском скелетоне.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Состоялась финальная попытка у скелетонистов, вошедших в топ-20.

Среди них был и украинец Владислав Гераскевич. Который в итоге занял 18-е место.

А триумфовали немецкие спортсмены, занявшие первые два места. На третьем месте – китаец.

Для победителя Кристофера Гротьера сегодняшнее "золото" стало первой олимпийской наградой в карьере.

Медалисты в мужском скелетоне:

"золото" – Кристофер Гротьер (Германия) – 4:01,01

"серебро" – Аксель Юнгк (Германия) – 4:01,67

"бронза" – Вэньган Янь (Китай) – 4:01,77

Напомним, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич показал плакат в поддержку Украины.

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