ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Олимпиада-2022: горнолыжница из Швейцарии взяла "золото" в супергиганте

Новина українською →
Пекин, Пятница 11 февраля 2022 07:40
Олимпиада-2022: горнолыжница из Швейцарии взяла "золото" в супергиганте Фото: горнолыжница из Швейцарии Гут-Бехрами взяла "золото" в супергиганте (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На Олимпиаде-2022 были разыграны награды в женском супергиганте. Победу одержала представительница Швейцарии Лара Гут-Бехрами.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Серебро" взяла австрийка Мирьям Пухнер. "Бронзовым" призером стала Мишель Гисин из Швейцарии. Украинка Анастасия Шепиленко заняла 37 место.

Результаты турнира

1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) - 1:13,51;

2. Мирьям Пухнер (Австрия) - 1:13.73;

3. Мишель Гисин (Швейцария) - 1:13,81.

37. Анастасия Шепиленко (Украина) - 1:19,60.

Напомним, сноубордист из Японии Аюму Хирано победил в турнире по хаф-пайпу на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Также сообщалось, что нидерландская конькобежка Схаутен с рекордом выиграла вторую золотую награду на Олимпиаде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2022
NEWS
Вторая за месяц. В Берлине прошла встреча "нормандских" советников: подробности
Вторая за месяц. В Берлине прошла встреча "нормандских" советников: подробности
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы