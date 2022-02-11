Олимпиада-2022: горнолыжница из Швейцарии взяла "золото" в супергиганте
Фото: горнолыжница из Швейцарии Гут-Бехрами взяла "золото" в супергиганте (Getty Images)
На Олимпиаде-2022 были разыграны награды в женском супергиганте. Победу одержала представительница Швейцарии Лара Гут-Бехрами.
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Серебро" взяла австрийка Мирьям Пухнер. "Бронзовым" призером стала Мишель Гисин из Швейцарии. Украинка Анастасия Шепиленко заняла 37 место.
Результаты турнира
1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) - 1:13,51;
2. Мирьям Пухнер (Австрия) - 1:13.73;
3. Мишель Гисин (Швейцария) - 1:13,81.
37. Анастасия Шепиленко (Украина) - 1:19,60.
Напомним, сноубордист из Японии Аюму Хирано победил в турнире по хаф-пайпу на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Также сообщалось, что нидерландская конькобежка Схаутен с рекордом выиграла вторую золотую награду на Олимпиаде.