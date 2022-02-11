"Нет войне в Украине!": олимпиец Гераскевич красноречиво поддержал Родину на фоне угрозы России

После финиша в третьем заезде, Владислав показал в камеру плакат с надписью – "Нет войне в Украине!".

Скриншот с трансляции

"Это моя позиция. Никакой нормальный человек не хочет войны и я не хочу войны в своем государстве. Я не хочу чтобы люди погибли из-за войны" – сказал в эфире "UA: Первый" Владислав Гераскевич

Гераскевич пробился в финальную четвертую попытку и завершил соревнования на Олимпиаде за пределами топ-15.