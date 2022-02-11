Финский лыжник Нисканен стал олимпийским чемпионом в гонке классическим стилем

Об этом сообщает РБК-Украина .

В гонке стартовало 97 лыжников, однако двое не смогли финишировать.

Пробежали гонку и два украинских лыжника. Алексей Красовский и Руслан Перехода заняли 77-е и 78-е места соответственно.

Быстрее дистанцию в 15 км преодолел финский спортсмен Ииво Нисканен. Для которого это уже вторая медаль в Пекине, а кроме того, третья "золотая" награда в карьере.

Результаты гонки: