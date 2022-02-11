Финский лыжник Нисканен стал олимпийским чемпионом в гонке классическим стилем
Фото: Ийво Нисканен (olympics.com)
На Олимпийских играх состоялась мужская лыжная гонка классическим стилем.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В гонке стартовало 97 лыжников, однако двое не смогли финишировать.
Пробежали гонку и два украинских лыжника. Алексей Красовский и Руслан Перехода заняли 77-е и 78-е места соответственно.
Быстрее дистанцию в 15 км преодолел финский спортсмен Ииво Нисканен. Для которого это уже вторая медаль в Пекине, а кроме того, третья "золотая" награда в карьере.
Результаты гонки:
- Ийво Нисканен (Финляндия) – 37:54,8
- Александр Большунов (ОКР) – 38:18,0
- Йоханнес Клебо (Норвегия) – 38:32,3
Напомним, что сноубордист из Японии победил в турнире по хаф-пайпу на Олимпиаде-2022.