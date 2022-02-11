Нидерландка Схюлтинг стала олимпийской чемпионкой в шорт-треке
Фото: Сюзанн Схюлтинг (olympics.com)
На Олимпийских играх прошел женский финал в шорт-треке на дистанции в тысячу метров.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В финальном заезде приняло участие пять спортсменок, представлявших пять разных стран.
Ожидалась напряженная борьба за медали, но после падения американки и итальянки тройка призеров определилась.
Победу одержала представительница Нидерландов Сюзанн Схюлтинг. Для 24-летней спортсменки эта награда стала второй на Олимпиаде в Пекине, до этого она завоевала "серебро" на дистанции 500 метров. А на прошлых Олимпийских играх Шултинг завоевала "золото" на дистанции 1000 метров.
Результаты забега на 1000 метров:
- Сюзанн Схюлтинг (Нидерланды) – 1:28,391
- Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 1:28,443
- Ханна Десмет (Бельгия) – 1:28,928
Напомним, что шведский конькобежец Нильс ван дер Пул выиграл олимпийское "золото" и установил мировой рекорд.