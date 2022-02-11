Нидерландка Схюлтинг стала олимпийской чемпионкой в шорт-треке

На Олимпийских играх прошел женский финал в шорт-треке на дистанции в тысячу метров.

Об этом сообщает РБК-Украина .

В финальном заезде приняло участие пять спортсменок, представлявших пять разных стран.

Ожидалась напряженная борьба за медали, но после падения американки и итальянки тройка призеров определилась.

Победу одержала представительница Нидерландов Сюзанн Схюлтинг. Для 24-летней спортсменки эта награда стала второй на Олимпиаде в Пекине, до этого она завоевала "серебро" на дистанции 500 метров. А на прошлых Олимпийских играх Шултинг завоевала "золото" на дистанции 1000 метров.

Результаты забега на 1000 метров: