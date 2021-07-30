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Украинский дзюдоист Хаммо проиграл в четвертьфинале Олимпиады, но поборется за "бронзу"

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Пятница 30 июля 2021 11:08
Украинский дзюдоист Хаммо проиграл в четвертьфинале Олимпиады, но поборется за "бронзу" Фото: дзюдоист Яков Хаммо (facebook.com/olympicua)
Автор: Инна Собора

Украинский дзюдоист Яков Хаммо уступил в четвертьфинале своему сопернику - японцу Хисайоши Харасави. Спортсмены выступали в весовой категории выше 100 кг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.

Таким образом, Хаммо попадает в утешительный турнир, где будет бороться за бронзовую награду с представителем Узбекистана Бекмуродом Олтибоевым.

Соревнования должны начаться после 11:00, однако время может меняться.

Ранее сообщалось, что 27-летний Хаммо сегодня одержал победу над румыном Владутом Симонеску в 1/8 финала

Напомним, в первый день Олимпиады украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала "бронзу".

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