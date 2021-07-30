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Олімпіада 2020: українець Хаммо програв росіянину у поєдинку за "бронзу" з дзюдо

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П'ятниця 30 липня 2021 13:01
Олімпіада 2020: українець Хаммо програв росіянину у поєдинку за "бронзу" з дзюдо Фото: дзюдоїст Яків Хаммо (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Український дзюдоїст Яків Хаммо дійшов до етапу боротьби за "бронзу" у ваговій категорії вище 100 кг на Оліміпаді в Токіо. Однак у вирішальному поєдинку поступився росіянину Тамерлану Башаєву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань.

Хаммо мав реальний шанс здобути п'яту "бронзу" для України.

До цього він здобув перемогу над румуном Владутом Симонеску в 1/8 фіналу

Однак згодом поступився у чвертьфіналі своєму супернику - японцю Хісайоші Харасаві.

Далі Хаммо потрапив до втішного турніру, де успішно здолав представника Узбекистану Бекмурода Олтибоєва.

Однак представник Росії здобув перемогу у вирішальному поєдинку.

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