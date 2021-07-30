Дзюдоист из Украины Яков Хаммо успешно стартовал на турнире и вышел в четвертьфинал Олимпиады-2020, где встретится с японцем
Фото: Яков Хаммо (Getty Images/Global Images Ukraine)
Дзюдоист из Украины Яков Хаммо успешно стартовал на турнире и вышел в четвертьфинал Олимпиады-2020.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
27-летний спортсмен одержал победу над румыном Владутом Симонеску в 1/8 финала.
Украинский спортсмен активно начал поединок. Уже через 20 секунд Хаммо провел хороший бросок. Далее на протяжении всей схватки украинец контролировал своего соперника и не дал ему заработать очки. В итоге Хаммо победил и вышел в четвертьфинал, где встретится с японцем Хисайоши Харасавой.