Олещук розповів про відбиття повітряної комбінованої атаки РФ по Україні цієї ночі

Зазначається, що для цього удару по території України росармія загалом застосувала:

8 зенітних керованих ракет С-300/С-400,

11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС,

32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Зенітними ракетами С-300/С-400 ворог завдавав ударів по Харківській області.

Пуски крилатих ракет здійснювалися бомбардувальниками з російської Саратовської області.

А дрони-камікадзе загарбники запускали із Приморсько-Ахтарська (РФ) та мису Чауда в окупованому українському Криму.

Робота ППО, особливості відбиття атаки

Силами та засобами ППО ЗСУ цієї ночі було збито 7 крилатих ракет та 32 "Шахеди".

Захисники українського неба ліквідовували ворожі повітряні цілі у межах 9 регіонів, а саме у:

Хмельницькій,

Дніпропетровській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Запорізькій,

Одеській,

Херсонській,

Київській,

Вінницькій областях.

У відбитті повітряної атаки були задіяні:

зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил,

мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Повітряна атака 30 травня

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 30 травня росармія спочатку запустила під час чергової повітряної атаки по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" кількома групами, а пізніше - вдарила балістикою та крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Так, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.

Нагадаємо також, що цієї ночі через ворожу повітряну атаку пролунали вибухи у Дніпрі та передмісті, у Харкові та районі, а також у Хмельницькій області. Відомо, що внаслідок російського ракетного обстрілу в Харкові постраждали чотири особи, під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури, були пожежі в облцентрі та районі.

Пізніше з'явилося відео і фото із наслідками ворожого ракетного удару по селищу Мала Данилівка Харківської області, де була знищена історична пам'ятка.

Додамо, що у Хмельницькій області ціллю ворога було, зокрема, місто Старокостянтинів.