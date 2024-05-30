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Олещук рассказал об отражении воздушной комбинированной атаки РФ по Украине в эту ночь

Фото: Николай Олещук, командующий Воздушными силами Украины (facebook.com/kpszsu)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты этой ночью нанесли по Украине комбинированный воздушный удар, для атаки применив почти два десятка ракет разных типов, а также более 30 дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николая Олещука.

Отмечается, что для этого удара по территории Украины росармия в целом применила:

  • 8 зенитных управляемых ракет С-300/С-400,
  • 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС,
  • 32 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Зенитными ракетами С-300/С-400 враг наносил удары по Харьковской области.

Пуски крылатых ракет производились бомбардировщиками из российской Саратовской области.

А дроны-камикадзе захватчики запускали из Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда в оккупированном украинском Крыму.

Работа ПВО, особенности отражения атаки

Силами и средствами ПВО ВСУ этой ночью было сбито 7 крылатых ракет и 32 "Шахеда".

Защитники украинского неба ликвидировали вражеские воздушные цели в пределах 9 регионов, а именно в:

  • Хмельницкой,
  • Днепропетровской,
  • Черкасской,
  • Кировоградской,
  • Запорожской,
  • Одесской,
  • Херсонской,
  • Киевской,
  • Винницкой областях.

В отражении воздушной атаки были задействованы:

  • зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил,
  • мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины.

Воздушная атака 30 мая

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 мая росармия сначала запустила во время очередной воздушной атаки по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" несколькими группами, а позже - ударила баллистикой и крылатыми ракетами из стратегических бомбардировщиков. Так, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Напомним также, что этой ночью из-за вражеской воздушной атаки прозвучали взрывы в Днепре и пригородев Харькове и районе, а также в Хмельницкой области. Известно, что в результате российского ракетного обстрела в Харькове пострадали четыре человека, под удар попал объект критической инфраструктуры, были пожары в облцентре и в районе.

Позже появилось видео и фото с последствиями вражеского ракетного удара по поселку Малая Даниловка Харьковской области, где был уничтожен исторический памятник.

Добавим, что в Хмельницкой области целью врага был, в частности, город Староконстантинов.

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