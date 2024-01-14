Олещук про посилення авіації: не виключаємо будь-яку допомогу, але F-16 - пріоритет

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних Сил Збройних Сил України Миколи Олещука.

За словами Олещука, Повітряні сили розглядають різні авіаційні платформи, які допоможуть посилити бойову авіацію України. Сьогодні в пріоритеті освоєння F-16, на який уже перенавчаються українські пілоти. Водночас фахівці вивчають й інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації.

"Я щодня на постійному контакті з командувачем Сухопутних військ ЗС України, керівниками угруповань військ, і ми робимо усе для того, аби забезпечити максимально можливе прикриття військ від повітряних атак ворога на різних напрямках", - додав командувач Повітряних сил.

Наразі на озброєнні Повітряних сил чотири основні типи бойових літаків. Поступово їх замінюватиме західна техніка. Україна не виключає будь-яку допомогу партнерів щодо багатоцільових літаків, штурмової авіації, вертольотів. Втім, освоєння нових типів літаків є складним й не швидким процесом.

Поступова відмова від радянських літаків

Як пояснив Олещук, відмовитись від експлуатації радянських літаків одразу не вийде. Через це поряд із F-16 у небі працюватимуть і МіГ-29. Також не виключається й те, що бойові спроможності бомбардувальників Су-24М посилить Mirage-2000D, а штурмовиків Су-25 - A-10 Thunderbolt II.

"Днями обговорили із генерал-полковником Олександром Сирським перспективні напрямки подальшої роботи у сфері розвитку та зміцнення авіаційної компоненти Повітряних Сил та армійської авіації Сухопутних військ. І робимо все для того, щоб наші війська були прикриті з повітря, і щоби ворог відчув потужний кулак ударної авіації", - додав командувач Повітряних сил.

F-16 для України

Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

22 грудня 2023 року прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Також стало відомо й про те, що Україна готує аеродрому інфраструктуру для прийому західних винищувачів.