Олещук об усилении авиации: не исключаем любую помощь, но F-16 - приоритет

Украина не исключает любую помощь партнеров по многоцелевым самолетам, штурмовой авиации, вертолетам. В то же время поставки F-16 пока в приоритете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николая Олещука.

По словам Олещука, Воздушные силы рассматривают различные авиационные платформы, которые помогут усилить боевую авиацию Украины. Сегодня в приоритете освоение F-16, на который уже переучиваются украинские пилоты. В то же время специалисты изучают и другие возможности по увеличению боевого потенциала авиации.

"Я ежедневно на постоянном контакте с командующим Сухопутных войск ВС Украины, руководителями группировок войск, и мы делаем все для того, чтобы обеспечить максимально возможное прикрытие войск от воздушных атак врага на разных направлениях", - добавил командующий Воздушных сил.

Сейчас на вооружении Воздушных сил четыре основных типа боевых самолетов. Постепенно их будет заменять западная техника. Украина не исключает любую помощь партнеров по многоцелевым самолетам, штурмовой авиации, вертолетам. Впрочем, освоение новых типов самолетов является сложным и не быстрым процессом.

Постепенный отказ от советских самолетов

Как пояснил Олещук, отказаться от эксплуатации советских самолетов сразу не получится. Поэтому наряду с F-16 в небе будут работать и МиГ-29. Также не исключается и то, что боевые возможности бомбардировщиков Су-24М усилит Mirage-2000D, а штурмовиков Су-25 - A-10 Thunderbolt II.

"На днях обсудили с генерал-полковником Александром Сырским перспективные направления дальнейшей работы в сфере развития и укрепления авиационной компоненты Воздушных Сил и армейской авиации Сухопутных войск. И делаем все для того, чтобы наши войска были прикрыты с воздуха, и чтобы враг почувствовал мощный кулак ударной авиации", - добавил командующий Воздушных сил.

F-16 для Украины

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

22 декабря 2023 года премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

Также стало известно и о том, что Украина готовит аэродромную инфраструктуру для приема западных истребителей.