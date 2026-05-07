Зірковий олень Борис знову потрапив у ДТП: як це сталось і що відомо про його стан

Олень Борис, відомий українцям із соцмереж, вдруге за останні кілька місяців потрапив у ДТП. В автівку зоозахисників, які перевозили тварину, врізалась інша машина.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію "Центру порятунку диких тварин" (Wild Animals Rescue Center) у Facebook.

Як олень Борис потрапив у другу ДТП

"Друзі, в нас біда: ми потрапили у серйозну ДТП", - повідомили у Wild Animals Rescue Center ввечері середи (о 21:57), 6 травня 2026 року.

Українцям пояснили, що аварія трапилась "цієї ночі" о 00:37. Тоді зоозахисники саме поверталися із Зарічного Рівненської області разом із оленем Борисом.

"Ми завжди розуміємо всі ризики в дорозі й робимо все, що від нас залежить, аби безпечно транспортувати тварин: їдемо дуже повільно та максимально уважно", - розповіли у центрі порятунку.

Уточнюється, що "везучи травмованого оленя", його берегли, "як кришталеву вазу", аби "не наскочити на вибоїни чи якісь перешкоди".

"Але не все на дорозі залежить лише від нас, і, на жаль, у нашу автівку в'їхала інша машина", - поділились у Wild Animals Rescue Center та оприлюднили відповідні кадри.

Машина, яка врізалась в автівку зоозахисників (кадр із відео: facebook.com/wildanimals.ua)

Зазначається, що саме так "бідолашний Борис вже вдруге за короткий час потрапив у аварію".

Постраждале авто зоозахисників (кадр із відео: facebook.com/wildanimals.ua)

Уточнюється, що олень Борис "знову постраждав від людської неуважності".

Чому тварину вирішили перевозити у Київ

У Wild Animals Rescue Center повідомили, що до них звернувся єгер Руслан Христюк (який вважається "опікуном" оленя) та повідомив, що:

Борис втрачає вагу ;

; у нього неправильно розростається травмований пант.

"Пант потрібно видаляти, і до такої складної операції потрібна ретельна підготовка, щоб олень зміг її перенести. Саме тому пан Руслан і попросив забрати його", - пояснили у центрі порятунку.

Зазначається, що там же, "на місці", спеціалісти "зробили повторний рентген травмованої ноги оленя, а саме скакального суглоба, де був виявлений перелом".

"На знімках видно, що все зростається, і операція на нозі не потрібна, тож ми вирушили із Борисом у дорогу", - додали зоозахисники.

Фрагмент публікації "Центру порятунку диких тварин" (скриншот: facebook.com/wildanimals.ua)

Як олень переніс нову ДТП і де він зараз

У результаті ДТП, "видимих травм" у Бориса, на щастя, немає.

"Що досить дивно, адже удар був дуже сильний", - зауважили у Wild Animals Rescue Center.

Водночас наголошується, що "Борис пережив сильний стрес", що теж "може вплинути на подальше лікування".

"Зараз олень у безпеці в нашому Центрі, де йому надали підтримуючу терапію і відібрали аналізи", - розповіли українцям.

Олень Борис після ДТП (кадр із відео: facebook.com/wildanimals.ua)

Насамкінець зооволонтери зауважили, що знають: "за долю Бориса хвилюється дуже багато людей".

"Тож триматимемо вас в курсі його стану та всіх подальших подій", - підсумували у центрі порятунку.

Дещо згодом майстер лісу Річицького лісництва ДП "Ліси України" Руслан Христюк, який опікується оленем, підтвердив факт нового ДТП.

"Так, трапилася ДТП. Але Бориса доправили на місце призначення, хоча й із затримкою", - зауважив він.

За словами "опікуна" Бориса, видимих травм тварина дійсно не отримала і тепер - проходить подальші обстеження.

Христюк уточнив, що в межах запланованої операції оленю "видалятимуть роги".

"Спочатку видалять один ріг. А потім, коли закостеніє другий ріг, видалять і його. Пошкоджений ріг росте неправильно - зміщується ближче до ока", - пояснив майстер лісу.

Тим часом операцію на нозі робити не будуть, натомість планують розробляти кінцівку.

Христюк додав, що оленю, ймовірно, ще боляче на неї ставати (оскільки він намагається цього не робити).

Водночас спостерігаючи за твариною у лісі він бачив, що інколи на зламану ногу Борис все ж таки наступав (навіть спирався на неї, коли піднімався після лежання).