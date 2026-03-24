У Рівненській області відомого оленя Бориса збила машина: що встановила поліція

10:46 24.03.2026 Вт
2 хв
Ця тварина - своєрідний талісман для мешканців Зарічного
aimg Ірина Костенко
Олень Борис потрапив під колеса авто (кадр із відео: youtube.com/@irysik3076/Tokmina Iryna)

У Зарічному Рівненської області стався наїзд на відомого серед місцевих мешканців оленя Бориса. Поліцейські вже розшукали водійку, яка збила тварину та зникла з місця події.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Поліції Рівненської області у Facebook.

Коли стало відомо про наїзд на тварину

Українцям розповіли, що в понеділок, 23 березня, до поліції близько 19:15 надійшло повідомлення від 57-річного жителя селища міського типу Зарічне (у Вараському районі Рівненської області).

Він розповів, що на вулиці Центральній невідомий на автомобілі допустив наїзд на оленя та втік.

Про що згодом дізнались поліцейські

Поліцейські встановили, що до вказаної ДТП причетна 28-річна місцева жителька.

Уточнюється, що вона їхала автомобілем Mercedes без увімкненого світла фар.

У Рівненській області відомого оленя Бориса збила машина: що встановила поліція

Машина, якою було збито оленя (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)

"Кермувальниця пояснила працівникам поліції, що втекла з місця події, бо злякалася. Пошкоджений легковик правоохоронці виявили за місцем її проживання", - повідомили громадянам.

Зазначається, що "відповідно до огляду водійка легковика була твереза".

Жінка, яка скоїла ДТП, була твереза (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)

Що відомо про стан оленя Бориса

"Тварина, яку місцеві жителі назвали Борисом, є своєрідним талісманом для мешканців Зарічного", - розповіли правоохоронці.

Олень Борис (кадр із відео: youtube.com/@irysik3076/Tokmina Iryna)

Повідомляється, що олень отримав травми, однак загрози його життю - немає.

"Він перебуває під наглядом єгеря", - уточнили в поліції.

Публікація поліції (скриншот: facebook.com/police.in.Rivne.region)

Як можуть покарати водійку

Насамкінець українцям повідомили, що працівники поліції склали на порушницю три адмінматеріали:

  • за статтею 124 КУпАП - ДТП механіка;
  • за частиною 1 статті 126 КУпАП - керування транспортним засобом без страхового поліса;
  • за статтею 122-4 КУпАП - залишення місця ДТП.

