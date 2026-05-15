Оленя Бориса срочно прооперировали из-за "критической ситуации" после ДТП: как он теперь

13:28 15.05.2026 Пт
Больше всего волонтеры боялись анестезии, ведь истощенный организм мог не выдержать наркоза
Оленя Бориса срочно прооперировали из-за "критической ситуации" после ДТП: как он теперь Олень Борис - любимец многих украинцев (кадр из видео: facebook.com/ruslan.hristuk)
С пострадавшим в ДТП оленем Борисом сложилась "критическая ситуация". Врачи вынуждены были пойти на риск и срочно провести серьезную операцию по удалению рога животного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Центра спасения диких животных" (Wild Animals Rescue Center) в Facebook.

О какой "критической ситуации" идет речь

"Друзья, у нас сложилась критическая ситуация с оленем Борисом, и мы вынуждены были срочно провести операцию по удалению рога", - рассказали украинцам вечером 14 мая.

Зоозащитники объяснили, что поврежденный после ДТП пант Бориса начал расти неправильно.

Рог угрожал глазу, поэтому его нужно было обязательно удалить.

"А из-за истощенного состояния оленя мы планировали дать ему время набраться сил перед очередным наркозом", - поделились специалисты.

Планы насчет проведения операции пришлось изменить, поскольку "рог начал расти значительно быстрее", чем ожидалось.

"Если на момент, когда мы забирали оленя, расстояние от рога до глаза составляло 6 мм, то сейчас - за 5 дней - оставалось уже менее 1 мм. Поэтому мы вынуждены были принять срочное сложное решение не откладывать вмешательство", - сообщили эксперты.

Отмечается, что на этот риск пришлось пойти "ради спасения жизни Бориса".

Оленя Бориса срочно прооперировали из-за &quot;критической ситуации&quot; после ДТП: как он теперьОлень Борис до операции (фото: facebook.com/wildanimals.ua)

Чего больше всего боялись ветеринары

"Это был один из самых тяжелых моментов за последнее время", - признались в Центре спасения диких животных.

Уточняется, что специалисты больше всего боялись анестезии, ведь:

  • "ослабленный организм мог просто не выдержать наркоза";
  • "была большая вероятность, что Борис не проснется".

"Кроме того, удаление панта обычно сопровождается сильным кровотечением в течение нескольких дней, которое очень трудно остановить", - добавили зоозащитники.

Оленя Бориса срочно прооперировали из-за &quot;критической ситуации&quot; после ДТП: как он теперьАнестезия может быть опасной (фото: facebook.com/wildanimals.ua)

Как прошла операция

"Честно говоря, нам было очень страшно. И когда вводили наркоз, вся наша команда буквально затаила дыхание в волнении", - рассказали в Wild Animals Rescue Center.

Уточняется, что это был "тот самый момент, когда каждый понимает, насколько тонка грань между жизнью и смертью".

"Но, к счастью, нам удалось провести операцию почти без кровопотери и после операции рог не кровоточит", - сообщили украинцам.

Отмечается, что операция прошла успешно "благодаря профессионализму и золотым рукам наших врачей".

"И главное, что Борис выдержал анестезию. И нам удалось обойтись почти без кровотечения. Да, операция была тяжелой и физически, и морально, но все же мы не опустили рук и справились", - констатировали специалисты.

Оленя Бориса срочно прооперировали из-за &quot;критической ситуации&quot; после ДТП: как он теперьОперация прошла успешно (фото: facebook.com/wildanimals.ua)

Что известно о состоянии животного

Зоозащитники сообщили, что впереди Бориса ждет длительная реабилитация, ведь нужно время:

  • не только для восстановления после операции;
  • но и для лечения внутренних органов (с которыми олень имеет "немало проблем").

Оленя Бориса срочно прооперировали из-за &quot;критической ситуации&quot; после ДТП: как он теперьОлень Борис после операции (фото: facebook.com/wildanimals.ua)

"Поэтому мы позаботимся о нем и обязательно будем сообщать о состоянии его здоровья", - добавили в Wild Animals Rescue Center.

Оленя Бориса срочно прооперировали из-за &quot;критической ситуации&quot; после ДТП: как он теперьЖивотное остается на реабилитации (фото: facebook.com/wildanimals.ua)

В завершение в центре выразили искреннюю благодарность специалистам из ветеринарной клиники Инны Васильковской "за заботливую работу и самоотверженность своему делу" и организации UAnimals, которая оплатила операцию Бориса.

"Вместе мы делаем большое общее дело - спасаем невинные жизни животных", - подытожили в публикации.

Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
