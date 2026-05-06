Оленя Бориса забрали в Київ після ДТП: чому тварині може знадобитись операція

Відомого у соцмережах оленя Бориса з Рівненської області привезли на лікування до Києва. Допомога людей знадобилась тварині після ДТП.

Докладніше про травми і стан оленя зараз, чому він став "зіркою" соцмереж і як покарали жінку, яка його збила, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відомо про травми та стан оленя зараз

Нещодавно спеціалісти державного підприємства "Ліси України" розповіли, що олень Борис "збирається на лікування у Київ".

Допомога тварині знадобилась після того, як її збила машина.

Подія трапилась ще 23 березня у Зарічному Рівненської області (для мешканців якого олень Борис - своєрідний талісман).

У поліції згодом уточнили, що 28-річна місцева жителька їхала автомобілем Mercedes без увімкненого світла фар, здійснила зіткнення з твариною та втекла з місця події (оскільки "злякалася").

Авто, яке збило оленя (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)

Після травмування за станом тварини безперервно стежив майстер лісу Річицького лісництва ДП "Ліси України" Руслан Христюк.

Саме він здійснював щоденний догляд тварини та консультувався щодо неї із відповідними фахівцями.

Тварина отримала травми у результаті наїзду машини (фото: facebook.com/Ірина Полюхович)

25 березня "Центр порятунку диких тварин" (Wild Animals Rescue Center) поділився, що на надісланому "власником оленя" відео видно "травмований, кровоточивий пант і ймовірний перелом задньої кінцівки".

При цьому пересувався Борис самостійно - на всіх чотирьох ногах.

Олень Борис у лісі після травмування (кадр із відео: facebook.com/wildanimals.ua)

Тим часом співзасновник "Домівки врятованих тварин" Орест Залипський розповів, що зроблений "на місці" рентген показав - у Бориса зламана задня кінцівка (великогомілкова кістка, зі зміщенням та уламками).

"Ми порадились з фахівцями ортопедами, та вони були готові взятись за складання ноги (встановлення апарату)", - поділився зооволонтер.

Однак спеціалісти з Києва, за його словами, вирішили "залишити тварину на місці".

У ДП "Ліси України" пояснили, що фахівці-ветеринари відмовилися від транспортування, оскільки "у такому стані будь-яка дорога - це додатковий ризик і стрес".

Рентген показав перелом (фото: facebook.com/groups/Орест Залипський)

5 травня українцям повідомили, що Бориса забрали на лікування до столиці.

"Тварину оглянула команда "Центру порятунку диких тварин", - уточнили у ДП "Ліси України".

Талісман Зарічного під час одного з оглядів (фото: facebook.com/groups/Орест Залипський)

Зазначається, що фахівці після консультації схвалили рішення "забрати Бориса до центру реабілітації, де він проходитиме повне обстеження та за потреби - лікування під наглядом ветеринарів".

"Стан травмованої ніжки візуально покращився. Втім, остаточне рішення щодо необхідності операційного втручання лікарі прийматимуть уже після детальної діагностики", - констатували у ДП "Ліси України".

Українцям повідомили також, що рана "пошкодженого ріжка" - заживає, але "сам ріг почав рости неправильно".

"Саме тому Борису, ймовірно, знадобиться операція", - припустили фахівці.

Уточнюється, що "саме це стало основною причиною перевезення тварини до центру реабілітаціі".

Варто зазначити також, що паралельно з лікуванням тварини "триває підготовка до наступного етапу - комфортного проживання Бориса" пізніше.

"Руслан Христюк продовжує будівництво нового вольєра. Фактично майбутній дім для оленя вже готовий, залишилися лише дрібні технічні деталі. Більше того, у планах - заселити Бориса сюди не самого, а разом із двома самками", - розповіли у ДП "Ліси України".

Отже, зараз всі небайдужі не лише борються за якнайшвидше одужання тварини, але і планують організувати їй "повноцінне нове безпечне життя".

Як олень Борис став "зіркою" соцмереж

Олень Борис, який мешкає у Рівненській області, став улюбленцем соціальних мереж близько 2024 року.

Спершу він жив у вольєрі на територі місцевого лісництва (люди знайшли його у лісі без мами ще маленьким і виходили). Проте згодом його "випустили" назад, у природу.

Після цього олень почав регулярно навідуватись до свого опікуна, не оминаючи місцевих мешканців і радо приймаючи від них різні смаколики.

Він неодноразово потрапляв на фото та відео, якими користувачі охоче ділились у мережі. Невдовзі він став буквально талісманом селища Зарічне.

Як покарали водійку, яка збила оленя Бориса

Згідно з постановою суду у справі №561/371/26 від 3 квітня 2026 року, жінку, яка збила тварину машиною та залишила місце ДТП (не повідомивши поліцію), покарали: