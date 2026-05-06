ua en ru
Ср, 06 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Оленя Бориса забрали в Київ після ДТП: чому тварині може знадобитись операція

16:26 06.05.2026 Ср
4 хв
Водійку, яка здійснила наїзд на "зірку" соцмереж, вже покарано
aimg Ірина Костенко
Оленя Бориса забрали в Київ після ДТП: чому тварині може знадобитись операція Олень Борис до трагічної ДТП (кадр із відео: youtube.com/@irysik3076)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Відомого у соцмережах оленя Бориса з Рівненської області привезли на лікування до Києва. Допомога людей знадобилась тварині після ДТП.

Докладніше про травми і стан оленя зараз, чому він став "зіркою" соцмереж і як покарали жінку, яка його збила, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Українцям показали, як реве олень у шлюбний період: унікальне відео

Що відомо про травми та стан оленя зараз

Нещодавно спеціалісти державного підприємства "Ліси України" розповіли, що олень Борис "збирається на лікування у Київ".

Допомога тварині знадобилась після того, як її збила машина.

Подія трапилась ще 23 березня у Зарічному Рівненської області (для мешканців якого олень Борис - своєрідний талісман).

У поліції згодом уточнили, що 28-річна місцева жителька їхала автомобілем Mercedes без увімкненого світла фар, здійснила зіткнення з твариною та втекла з місця події (оскільки "злякалася").

Оленя Бориса забрали в Київ після ДТП: чому тварині може знадобитись операціяАвто, яке збило оленя (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)

Після травмування за станом тварини безперервно стежив майстер лісу Річицького лісництва ДП "Ліси України" Руслан Христюк.

Саме він здійснював щоденний догляд тварини та консультувався щодо неї із відповідними фахівцями.

Оленя Бориса забрали в Київ після ДТП: чому тварині може знадобитись операціяТварина отримала травми у результаті наїзду машини (фото: facebook.com/Ірина Полюхович)

25 березня "Центр порятунку диких тварин" (Wild Animals Rescue Center) поділився, що на надісланому "власником оленя" відео видно "травмований, кровоточивий пант і ймовірний перелом задньої кінцівки".

При цьому пересувався Борис самостійно - на всіх чотирьох ногах.

Оленя Бориса забрали в Київ після ДТП: чому тварині може знадобитись операціяОлень Борис у лісі після травмування (кадр із відео: facebook.com/wildanimals.ua)

Тим часом співзасновник "Домівки врятованих тварин" Орест Залипський розповів, що зроблений "на місці" рентген показав - у Бориса зламана задня кінцівка (великогомілкова кістка, зі зміщенням та уламками).

"Ми порадились з фахівцями ортопедами, та вони були готові взятись за складання ноги (встановлення апарату)", - поділився зооволонтер.

Однак спеціалісти з Києва, за його словами, вирішили "залишити тварину на місці".

У ДП "Ліси України" пояснили, що фахівці-ветеринари відмовилися від транспортування, оскільки "у такому стані будь-яка дорога - це додатковий ризик і стрес".

Оленя Бориса забрали в Київ після ДТП: чому тварині може знадобитись операціяРентген показав перелом (фото: facebook.com/groups/Орест Залипський)

5 травня українцям повідомили, що Бориса забрали на лікування до столиці.

"Тварину оглянула команда "Центру порятунку диких тварин", - уточнили у ДП "Ліси України".

Оленя Бориса забрали в Київ після ДТП: чому тварині може знадобитись операціяТалісман Зарічного під час одного з оглядів (фото: facebook.com/groups/Орест Залипський)

Зазначається, що фахівці після консультації схвалили рішення "забрати Бориса до центру реабілітації, де він проходитиме повне обстеження та за потреби - лікування під наглядом ветеринарів".

"Стан травмованої ніжки візуально покращився. Втім, остаточне рішення щодо необхідності операційного втручання лікарі прийматимуть уже після детальної діагностики", - констатували у ДП "Ліси України".

Українцям повідомили також, що рана "пошкодженого ріжка" - заживає, але "сам ріг почав рости неправильно".

"Саме тому Борису, ймовірно, знадобиться операція", - припустили фахівці.

Уточнюється, що "саме це стало основною причиною перевезення тварини до центру реабілітаціі".

Варто зазначити також, що паралельно з лікуванням тварини "триває підготовка до наступного етапу - комфортного проживання Бориса" пізніше.

"Руслан Христюк продовжує будівництво нового вольєра. Фактично майбутній дім для оленя вже готовий, залишилися лише дрібні технічні деталі. Більше того, у планах - заселити Бориса сюди не самого, а разом із двома самками", - розповіли у ДП "Ліси України".

Отже, зараз всі небайдужі не лише борються за якнайшвидше одужання тварини, але і планують організувати їй "повноцінне нове безпечне життя".

Як олень Борис став "зіркою" соцмереж

Олень Борис, який мешкає у Рівненській області, став улюбленцем соціальних мереж близько 2024 року.

Спершу він жив у вольєрі на територі місцевого лісництва (люди знайшли його у лісі без мами ще маленьким і виходили). Проте згодом його "випустили" назад, у природу.

Після цього олень почав регулярно навідуватись до свого опікуна, не оминаючи місцевих мешканців і радо приймаючи від них різні смаколики.

Він неодноразово потрапляв на фото та відео, якими користувачі охоче ділились у мережі. Невдовзі він став буквально талісманом селища Зарічне.

Як покарали водійку, яка збила оленя Бориса

Згідно з постановою суду у справі №561/371/26 від 3 квітня 2026 року, жінку, яка збила тварину машиною та залишила місце ДТП (не повідомивши поліцію), покарали:

  • визнали винною у кількох адміністративних правопорушеннях;
  • позбавили права керувати транспортним засобом впродовж року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що кілер зухвало вбив знаменитого оленя Руні з Книги рекордів України.

Крім того, ми розповідали, що в Україні вимагають назавжди заборонити полювання.

Читайте також, що насправді відбувається в Карпатах під час війни, чи водяться мутанти у Чорнобилі та хто живе у рудому лісі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Рівненська область зооволонтеры олень Ліси України Медична допомога Тварини Лікарі
Новини
Карпати палають: у небі - літак, до гасіння долучились місцеві (фото)
Карпати палають: у небі - літак, до гасіння долучились місцеві (фото)
Аналітика
15 років за "потрібну адресу". Репортаж із колонії, де сидять коригувальниці російських ракет
Юлія Акимова, Вероніка Марченко 15 років за "потрібну адресу". Репортаж із колонії, де сидять коригувальниці російських ракет