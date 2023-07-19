В окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи: в чому причина

"У Севастополі серія гучних вибухів у районі Козацької бухти", - йдеться у публікації.

При цьому зазначається, що ці вибухи можуть пояснюватися запуском російськими окупантами ракет по території материкової України цієї ночі.

Так, у мережі з'явилося відео, як із Козачої бухти запуски ракети "Онікс": 2, потім ще 2, а потім - 4. Через деякий час була друга серія залпів.

Нічна повітряна атака РФ 19 липня

Російські окупанти цієї ночі знову влаштували повітряну атаку по території України, із застосуванням ракет та ударних дронів. Тривоги були оголошені після опівночі у багатьох областях. У місцевих пабліках почали з'являтися повідомлення про роботу ППО у низці регіонів.

Як попереджали у Повітряних силах, зафіксовано ракетні залпи "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Також окупанти застосовують ударні БПЛА, а на території РФ злетіла стратегічна авіація, яка є носіями ракет.

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Одесі та в Запоріжжі.

Вибухи у Криму

Зазначимо, що на тимчасово окупованому півострові періодично лунають вибухи. Зазвичай вони пов'язані з атаками українських військових, які б'ють по скупченнях окупантів, їхній техніці та боєприпасах чи стратегічним об'єктам.

Так, наприклад, удень 18 липня. У різних містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.

Також стало відомо, що на півночі Криму, у Красноперекопську, пролунали вибухи, місцеві повідомляли, що від них у повітрі "відчувалася вібрація".

До того ж, позавчора вночі вибухи пролунали на Кримському мосту, внаслідок чого було зруйновано один проліт.