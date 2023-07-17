Кримський міст знову "втомився". Головне про нові вибухи та чи порушили вони логістику РФ

На Кримському мосту, який з'єднує материкову Росію з тимчасово окупованим півостровом, під ранок пролунали потужні вибухи. Наразі відомо про серйозні пошкодження, є інформація про жертви.

Про наслідки та про те, чи порушать вибухи на Кримському мосту логістику окупантів, - нижче у матеріалі РБК-Україна.

Нові вибухи на Кримському мосту: як це було

Після фактично 10-місячної перерви, коли у жовтні 2022 року Кримський міст потрапив під удар, Україна знову прокинулася з новинами про нову "бавовну" на мосту.

За словами очевидців, потужні вибухи пролунали близько 3:04 та 3:20. Окупаційна влада зупинила рух, міст перекрили для автомобілів та поїздів. Також було зупинено поромну переправу.

З коментарем пізніше виступив так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов, який заявив про нібито "надзвичайну ситуацію в районі 145 опори".

Гауляйтер стверджував, що "вживаються заходи для відновлення ситуації". Водночас він закликав утриматися від використання мосту, а так зване міністерство курортів Криму попросило "туристів" пересуватися "сухопутним маршрутом" (йдеться про шлях через тимчасово окуповані території України), або по можливості залишатися в готелях.

Російські Telegram-канали писали, що внаслідок вибухів впав щонайменше один з прольотів мосту. Однак, як з'ясувалося згодом, руйнування суттєвіші. Так, проліт в одному напрямку руху впав у воду, в іншому - помітно з'їхав убік. Що унеможливило рух автомобілів мостом.

Внаслідок чого перед в'їздом на Кримський міст утворився багатокілометровий затор. Водіїв вантажних та легкових машин розвертали та закликали "використати альтернативні сухопутні маршрути через "нові території".

Інцидент не обійшовся без жертв. В результаті вибухів на мосту загинуло подружжя з Бєлгородської області РФ, яке їхало на відпочинок до окупованого півострова. Їхня 14-річна донька госпіталізована до лікарні.

Хто стоїть за вибухами?

Традиційно російська влада почала в усьому звинувачувати Україну. Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков сказав, що "влада РФ знає, хто стоїть за вибухом Кримського мосту".

"Ми знаємо причини і тих, хто стоїть за цим терористичним актом. Це вимагатиме далі від усіх нас зібраності, додаткових заходів та роботи. Про якісь інші заходи зараз не йшлося...Якщо брати кінцеву перспективу, то відповіддю буде досягнення цілей СВО", - заявив він.

Також у РФ порушили кримінальну справу за статтею про "теракт". Згідно з однією з версій, Україна нібито застосувала скутери, перероблені в надводні дрони з вибухівкою.

Роспропаганда опублікувала відео нібито знищення такого об'єкта у Севастополі 16 червня та зазначила, що саме схожим могли атакувати Кримський міст сьогодні вночі.

Українська ж сторона не брала на себе відповідальність за вибухи. Втім, джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що до вибухів причетні Служба безпеки та Військово-морські сили. Вони нібито влаштували атаку на міст за допомогою надводних дронів.

"Міст атакували з допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити", - повідомило джерело.

Раніше голова СБУ Василь Малюк казав, що міст є цілком законною ціллю для України, й обіцяв розповісти деталі унікальних спецоперацій після перемоги.

Цікавою була офіційна реакція СБУ. Прес-служба відомства жартівливо у формі вірша прокоментувала це так:

"Соловейко, рідний брате, знову міст пішов "поспати". Та раз… Два! P.S. Музика - народна. Слова - СБУ".

У коментарі для РБК-Україна речник СБУ Артем Дехтяренко теж не став вдаватися до подробиць інциденту на Кримському мосту, але пообіцяв, що всі деталі щодо організації "бавовни" Служба безпеки України обов’язково розкриє після нашої перемоги.

"Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження", - сказав Дехтяренко.

Короткими були реакції ГУР та ОП. Зокрема, речник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що ГУР не коментує причини подій на Кримському мосту.

"Можна лише процитувати слова керівника ГУР Кирила Буданова про те, що Кримський міст - конструкція там зайва", - зазначив Юсов.

Своєю чергою радник керівника ОП Михайло Подоляк пояснив, що будь-які незаконні конструкції, що використовуються для доставки російських інструментів масових убивств, недовговічні. Незалежно від причин руйнування.

Чи порушила нова "бавовна" логістику окупантів?

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко звернув увагу, що пошкодження внаслідок нічних вибухів торкнулися саме автомобільного сполучення. А значить залізниця, якою окупанти користуються для постачання своїх військ, продовжує функціонувати.

"Пошкодження автомобільного полотна достатньо серйозні. Вони потребують відповідно ремонтних робіт. Безумовно, цей напрямок, саме ця дорога буде деякий час закрита і не функціонувати. За скільки вони встигнуть відремонтувати - це вже інше питання", - каже Коваленко.

При цьому експерт зазначає, деякий час не буде повноцінного автомобільного сполучення між материковою Росією та тимчасово окупованим Кримом.

"Та логістична артерія, яка залишається, вона буде працювати в реверсі. Звісно, потік загального переміщення автотранспорту знизиться, буде більш повільним. Але тут є нюанс. Ми говоримо саме про автомобільний транспорт, яким російські війська для переміщення особового складу і т. д. на окупований Крим та користуються не так часто. Він не є превелюючою складовою. Переважно це залізничні шляхи. А залізниця зараз також працює неповноцінно на Кримському мосту, в реверсному форматі", - звернув увагу Коваленко.

Співрозмовник пояснив, що це пошкодження дуже важливе як загальне для логістичної артерії. Але з іншого боку є ще залізниця. І тому треба більше "бавовни", аби вирішити це питання.

"Дійсно, є зменшення військової логістики десь на 10-15%, але загально залізниця може це якось на собі витягнути. Щодо того, яке саме було пошкодження (мосту - ред.), то тут закони фізики єдині для всіх. Тому я не виключаю, що це міг бути вибух, який стався під полотном саме автомобільної дороги", - додав Коваленко.

Схожої думки і військовий експерт Владислав Селезньов. Він вважає, що ця "бавовна" на Кримському мосту на логістику окупантів не вплине. Оскільки залізничне сполучення по ньому триває.

"Постачання левової частини військової логістики ворога забезпечується за допомогою залізниці. Тому тут я ілюзій не маю. Тут може бути проблема лише для цивільного транспорту. Ми бачимо, що росіяни вирішили це питання запуском вантажних автомобілів через так звані "нові території" (окуповані - ред.). Відповідно паромне сполучення буде здійснюватися для легкового автотранспорту", - сказав Селезньов в коментарі виданню.

Експерт вважає, що поки залізничним сполученням військові ешелони надалі будуть курсувати разом із пасажирськими потягами з Криму і до нього.

"Тому я не думаю, що це пошкодження Кримського мосту в цій автомобільній частині докорінно змінить ситуацію з військового боку", - зауважив Селезньов.

Щодо причетності до підриву. В ОК "Південь" говорять, що це міг бути такий собі "казус беллі" з боку російських окупаційних сил. Зокрема, речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк вважає, що ця атака може бути російською провокацією перед продовженням "зернової угоди". Тож експерт закликає не квапитися із висновками на тлі інформаційного шуму.

"Я думаю, що варто почекати й не витрачати час на пошук винних. Адже якщо цей процес утаємничений, то навряд ми у найближчій перспективі про це дізнаємося. Версії можуть бути які завгодно. Але чи відповідають вони реаліям - не відомо", - підсумував Селезньов.