В оккупированном Севастополе прогремели громкие взрывы: в чем причина

Во временно оккупированном Крыму в Севастополе прозвучала серия взрывов в районе Козачьей бухты в ночь на 19 июля. Они могут быть связаны с очередной российской ракетной атакой по городам Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
"В Севастополе серия громких взрывов в районе Казачьей бухты", - говорится в публикации.
При этом отмечается, что эти взрывы могут объясняться запуском российскими оккупантами ракет по территории материковой Украины этой ночью.
Так, в сети появилось видео, как из Казачьей бухты запуски ракеты "Оникс": 2, потом еще 2, а потом - 4. Через некоторое время последовала вторая серия залпов.
Российские оккупанты єтой ночью снова устроили воздушную атаку по территории Украины, с применением ракет и ударных дронов. Тревоги были объявлены после полуночи во многих областях. В местных пабликах стали появляться сообщения о работе ПВО в ряде регионов.
Как предупреждали в Воздушных силах, зафиксированы ракетные залпы "Калибрами" с акватории Черного моря. Также оккупанты применяют ударные БПЛА, а на территории РФ взлетела стратегическая авиация, которая является носителями ракет.
Во время воздушной тревоги прозвучали взрывы в Одессе, а также в Запорожье.
Отметим, что на временно оккупированном полуострове периодически раздаются взрывы. Обычно они связаны с атаками украинских военных, которые бьют по скоплениям оккупантов, их технике и боеприпасам или стратегическим объектам.
Так, например, днем 18 июля В разных городах временно оккупированного Крыма раздались взрывы.
Также стало известно, что на севере Крыма, в Красноперекопске, раздались взрывы, местные сообщали, что от них в воздухе "ощущалась вибрация".
К тому же, позавчера ночью взрывы прогремели на Крымском мосту, в результате чего был разрушен один пролет.
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