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В Криму та Мелітополі пролунали вибухи

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Вівторок 18 липня 2023 12:06
В Криму та Мелітополі пролунали вибухи Фото: в окупованому Криму пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На півночі тимчасово окупованого Криму сьогодні, 18 липня, вранці місцеві жителі почули вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер" у Telegram.

Як зазначають у мережі, сильні вибухи пролунали у Красноперекопську.

Місцеві жителі уточнюють, що від вибухів у повітрі "відчувається вібрація". При цьому ні так звані "влада" півострова, ні офіційні джерела поки що ніяк не коментують інцидент.

Оновлено 12:10

Вибухи також пролунали й у тимчасово окупованому Мелітополі. Окупанти повідомляють про роботу систем протиповітряної оборони.

Оновлено 12:23

Як зазначив мер Іван Федоров, у Мелітополі потужний вибух чули мешканці центральної частини міста. При цьому у селищі Михайлівка жителі повідомляють про п'ять потужних вибухів.

В Криму та Мелітополі пролунали вибухиФото: у Мелітополі були чутні вибухи (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Вибухи у Криму

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму регулярно лунають вибухи. Зазвичай вони пов'язані з атаками ЗСУ, які б'ють по скупченнях росіян, їхньої техніки або стратегічних об'єктах.

Наприклад, учора вночі серія вибухів пролунала на Кримському мості, внаслідок чого його було частково пошкоджено.

Як зазначили джерела РБК-Україна у Службі безпеки України, це була операція СБУ з Військово-морськими силами. Міст атакували за допомогою надводних дронів.

З усіма деталями атаки можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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