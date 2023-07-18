У Криму та під Бердянськом пролунали вибухи

У різних містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи 18 липня. "Бавовну" також чули під Бердянськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Російські пабліки повідомили про роботу ППО у Феодосії у вівторок. У мережі навіть з'явилося фото із характерним слідом у небі.

Про потужний вибух також повідомляють у смт Совєтське та сусідніх селах. При цьому слідів у небі не бачили.

"Бавовну" також чули у Нижньогірському районі (у бік Ізобільного) та з боку Сиваша.

Тим часом у Коктебелі повідомляли про проліт ракет. Місцеві жителі писали, що від вибуху тремтіли шибки та спрацювала сигналізація.

При цьому окупаційна "влада" поки не коментувала ситуацію.

Вибухи під Бердянськом

Окрім того, радник голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про вибухи під Бердянськом.

"Бердянська коса тричі переказує привіт прильотами. Звук бавовни було чутно аже в Урзуфі. Вечір перестає бути томним", - написав він.

Андрющенко зазначив, що неподалік Урзуфу повідомляли про щонайменше два вибухи та звуки "прильоту".

Вибухи у Криму

На тимчасово окупованому півострові періодично лунають вибухи. Зазвичай вони пов'язані з атаками українських військових, які б'ють по скупченнях окупантів, їхньої техніки та боєприпасів або стратегічних об'єктах.

Лише сьогодні на півночі Криму, у Красноперекопську, пролунали вибухи, місцеві повідомляли, що від них у повітрі "відчувалася вібрація".

До того ж, вчора вночі вибухи пролунали на Кримському мосту, внаслідок чого було зруйновано один проліт.

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