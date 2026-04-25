В окупованому Луганську після вибухів спалахнула масштабна пожежа

У тимчасово окупованому Луганську ввечері 24 квітня пролунали вибухи, після чого спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Перебіг подій
За даними місцевих пабліків, в окупованому Луганську пролунало кілька вибухів. Очевидці повідомляють про атаку безпілотників.
Після вибухів у місті виникла масштабна пожежа. Крім того, є інформація про перебої з електропостачанням.
Офіційних коментарів від окупаційної влади наразі не надходило. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, за кілька днів до вибухів, 18 квітня, партизанський рух "АТЕШ" повідомив про диверсію в Луганську, внаслідок якої було виведено з ладу підстанцію, що живила залізничний вузол постачання російських військових вантажів.
Раніше, на початку березня, партизани "АТЕШ" вже проводили диверсії на залізниці в окупованому Луганську, яка є одним із ключових маршрутів постачання російських військ на передову.
Крім того, агенти руху проводили операції під Севастополем (вивели з ладу об'єкти зв'язку, що впливали на роботу українських дронів) та в Свердловській області РФ (знищили телекомунікаційне обладнання для координації військових підрозділів).
Нинішні вибухи в Луганську та масштабна пожежа можуть бути як результатом роботи українських Сил безпілотних систем, так і продовженням диверсійної діяльності партизанів. Офіційної інформації про причини поки немає.