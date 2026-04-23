Знаємо певне рішення щодо Донбасу, яке задовольнить перш за все нас, - Буданов
Україна має рішення щодо Донбасу, яке перш за все задовольнить українців. Території Донецької та Луганської областей ніхто віддавати не збирається.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава Офісу президента Кирило Буданов заявив на 18-му Київському Безпековому Форумі.
"Червона лінія проста і всім зрозуміла. Перше: нічого не віддаємо. Цього не буде. Хто б там що не намагався. Стосовно Донбасу - ми знаємо певне рішення, яке задовольнить перш за все нас. І ніхто тут не в праві торгувати землею", - наголосив він.
Він зазначив, що Україна знаходиться в стані, коли, якщо вона буде слабкою, взагалі ніхто з нею розмовляти не буде.
За словами Буданова, внутрішня сила країни - єдність, стійкість і здатність боротися, а зовнішня - робота з партнерами.
"Але якщо ми будемо роз'єднані зсередини, все інше втрачає будь-яке значення. Нам можна закинути сюди мільйони танків і дронів, але без єдності це не працюватиме", - сказав він.
Глава ОП підкреслив, що в ці часи всі українці мають об'єднатись заради виживання держави, і додав, що "інших варіантів не буде".
"Тому зараз ми всі маємо об'єднатись навколо чіткої вертикалі, яку очолює президент України. Все інше призведе до катастрофи", - наголосив Буданов.
Переговори і Донбас
Нагадаємо, цього року Україна провела кілька раундів переговорів з країною-агресоркою та США. Сторони не змогли дійти згоди щодо припинення вогню, оскільки РФ вимагає здачі неокупованого Донбасу, на що Київ не погоджується.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський відкинув будь-який обмін території Донбасу на інші регіони. Він заявив, що країна-агресорка не зможе утримати території прикордоння, і в певний момент ЗСУ витіснять окупантів звідти.
Крім того, президент наголосив, що вихід України з Донецької та Луганської областей - це стратегічний програш українських Збройних сил. Вони стануть слабкішими через втрату фортифікаційних споруд та захисної лінії.