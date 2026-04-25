В оккупированном Луганске после взрывов вспыхнул масштабный пожар

Напомним, за несколько дней до взрывов, 18 апреля, партизанское движение "АТЕШ" сообщило о диверсии в Луганске, в результате которой была выведена из строя подстанция, питавшая железнодорожный узел снабжения российских военных грузов.

Ранее, в начале марта, партизаны "АТЕШ" уже проводили диверсии на железной дороге в оккупированном Луганске, которая является одним из ключевых маршрутов снабжения российских войск на передовую.

Кроме того, агенты движения проводили операции под Севастополем (вывели из строя объекты связи, которые влияли на работу украинских дронов) и в Свердловской области РФ (уничтожили телекоммуникационное оборудование для координации военных подразделений).

Нынешние взрывы в Луганске и масштабный пожар могут быть как результатом работы украинских Сил беспилотных систем, так и продолжением диверсионной деятельности партизан. Официальной информации о причинах пока нет.