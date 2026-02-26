ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Партизани "АТЕШ" перетворили антени РЕБ ворога в Криму на непотрібний металобрухт

Четвер 26 лютого 2026 06:47
UA EN RU
Партизани "АТЕШ" перетворили антени РЕБ ворога в Криму на непотрібний металобрухт Ілюстративне фото: РЕБ російських окупантів (Міноборони РФ)
Автор: Маловічко Юлія

Партизанти "АТЕШ" провели успішну диверсію під Севатсополем, присвячену "Дню опору окупації Криму". Агентам вдалося вивести з ладу об'єкти зв'язку, зокрема ті, що заважають роботі українських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ" у Telegram.

Йдеться про комплекси радіоелектронної боротьби - антени РЕБ. Обладнання знаходилося на вишці біля села Гончарне.

"Ця вишка була оснащена антенами РЕБ, які створювали перешкоди для наших дронів у секторі. Агенти "АТЕШ" підпалили релейні шафи біля основи вишки - саме в них розташована силова електроніка та високочастотні кабелі. При їхньому пошкодженні антени на вершині перетворюються на марний металобрухт: сигнал просто не доходить", - написали в русі партизанів.

Також повідомляється, що відновити таке обладнання вкрай складно, дорого і довго.

У результаті успішної диверсії роботу ворожої РЕБ у районі повністю припинено.

"Це відкрило повітряний коридор для ефективного застосування безпілотників Сил оборони України. Поруч розташовані військові об'єкти, які тепер стали легкою мішенню для СОУ", - додали в "АТЕШ".

А саме йдеться про такі об'єкти:

- 58-й ЦМТО - склади недоторканного запасу техніки зв'язку ЧФ РФ;
- Запасний командний пункт Чорноморського флоту "Алсу-2";
- 15-та окрема берегова ракетно-артилерійська бригада.

"Ми продовжуємо методично вимикати рубильник окупантам, розчищаючи небо для Сил оборони України", - підсумували партизани.

Як відомо, партизани руху "АТЕШ" регулярно завдають ударів по об'єктах окупантів. Приміром, нещодавно повідомлялося, як агенти завдали ударів по системі зв'язку і послабили РЕБ окупантів у Херсонській області.

Також РБК-Україна писало, як партизани руху "АТЕШ" атакували залізничну логістику РФ на Куп'янському напрямку, знищивши тепловоз, що забезпечує всім необхідним окупантів біля Куп'янська.

Читайте РБК-Україна в Google News
партизаны Крим Війна в Україні
Новини
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ