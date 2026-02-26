Партизани "АТЕШ" перетворили антени РЕБ ворога в Криму на непотрібний металобрухт

Партизанти "АТЕШ" провели успішну диверсію під Севатсополем, присвячену "Дню опору окупації Криму". Агентам вдалося вивести з ладу об'єкти зв'язку, зокрема ті, що заважають роботі українських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ" у Telegram.

Йдеться про комплекси радіоелектронної боротьби - антени РЕБ. Обладнання знаходилося на вишці біля села Гончарне.

"Ця вишка була оснащена антенами РЕБ, які створювали перешкоди для наших дронів у секторі. Агенти "АТЕШ" підпалили релейні шафи біля основи вишки - саме в них розташована силова електроніка та високочастотні кабелі. При їхньому пошкодженні антени на вершині перетворюються на марний металобрухт: сигнал просто не доходить", - написали в русі партизанів.

Також повідомляється, що відновити таке обладнання вкрай складно, дорого і довго.

У результаті успішної диверсії роботу ворожої РЕБ у районі повністю припинено.

"Це відкрило повітряний коридор для ефективного застосування безпілотників Сил оборони України. Поруч розташовані військові об'єкти, які тепер стали легкою мішенню для СОУ", - додали в "АТЕШ".

А саме йдеться про такі об'єкти:

- 58-й ЦМТО - склади недоторканного запасу техніки зв'язку ЧФ РФ;

- Запасний командний пункт Чорноморського флоту "Алсу-2";

- 15-та окрема берегова ракетно-артилерійська бригада.

"Ми продовжуємо методично вимикати рубильник окупантам, розчищаючи небо для Сил оборони України", - підсумували партизани.