Диверсія в Луганську: "АТЕШ" зірвав військову логістику окупантів

09:46 18.04.2026 Сб
Як саме агент "АТЕШ" зміг паралізувати ешелони з технікою ворога?
Диверсія в Луганську: "АТЕШ" зірвав військову логістику окупантів Фото: російські військові у Луганську (Getty Images)

У Луганську внаслідок диверсії виведено з ладу підстанцію, що живила залізничний вузол постачання військових вантажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За даними "АТЕШ", їхній агент проник на об’єкт і вивів з ладу електротрансформатор. Унаслідок цього сталася пожежа, яка охопила обладнання підстанції.

"Пожежа охопила трансформаторне обладнання - відновлення триватиме кілька тижнів", - зазначили в русі.

У "АТЕШ" стверджують, що підстанція забезпечувала електроживлення залізничного вузла, через який здійснювалося постачання військових вантажів.

"Підстанція живила залізничний вузол, через який цілодобово проходили ешелони з технікою та боєкомплектом", - йдеться в повідомленні.

За словами партизанів, внаслідок диверсії виникли затримки у постачанні російських підрозділів, зокрема на Лиманському та Костянтинівському напрямках.

"Тепер окупанти змушені перебудовувати логістику та шукати обхідні шляхи. Удар за ударом ми знищимо путінську систему зсередини", - підсумували в русі.

Інші диверсії "АТЕШ"

На початку березня партизани руху "АТЕШ" заявляли про диверсії на залізниці в окупованому Луганську, яка була одним із ключових маршрутів постачання російських військ на передову.

Також агенти руху проводили операцію під Севастополем, приурочену до "Дня опору окупації Криму", під час якої вивели з ладу об’єкти зв’язку, що, за їхніми даними, впливали на роботу українських дронів.

Крім того, "АТЕШ" повідомляв про диверсію в районі населеного пункту Гірський Щит у Свердловській області РФ, де було знищено телекомунікаційне обладнання, що забезпечувало зв’язок і координацію військових підрозділів.

