В окупованому Криму Росія вже не має жодного носія ракет, - Плетенчук

Як розповів Плетенчук, "Аскольд" проєкту 22800 "Каракурт" має свою цікаву історію. Цей проєкт походить з 90-х років, тобто кораблі нові, але проєкт старий. Росіяни були змушені повернутися до цього проєкту після 2014 року, коли Україна ввела санкції та припинила постачання газотурбінних двигунів для їхніх фрегатів.

"Вони були вимушені навіть кілька вже побудованих корпусів продати Індії через відсутність двигунів. Натомість малі ракетні кораблі могли комплектуватися російським двигуном з заводу "Звезда". Хоча там могли робити один такий двигун на рік. І згодом вони все одно перейшли на двигуни китайського виробництва", - додав він.

Таким чином, росіяни повернулися до проєкту 22800 "Каракурт", щоб побудувати для Чорноморського флоту п'ять кораблів. Першим з них був "Циклон". Його завершили два роки тому, але він жодного разу не зміг запустити крилату ракету "Калібр", для якої був призначений.

"А недавно його (Циклон, - ред.) просто знищили. І в мене складається таке враження, що росіяни його там спеціально поставили, щоби просто хтось не сів у в'язницю за те, як побудували цей "Циклон". Він за два роки не зміг пройти державні випробування", - відзначив Плетенчук.

Крім того, були ще чотири кораблі цього проєкту:

"Аскольд", який був знищений Повітряними силами в Керчі на заводі "Залив";

два інших швидко перевели з Новоросійська до Каспію - вони ще не пройшли випробування;

ще один будується у Зеленодольську (Татарстан).

Ураження російських кораблів

Завдяки застосуванню морських дронів, Сили оборони змусили ворожі кораблі втекти з Криму.

Від початку повномасштабної війни загалом було знищено чотири великі десантні кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. Зокрема в кінці травня було уражено ракетний корабель "Циклон".

Як розповів Плетенчук, Росія перевела частину кораблів до Азовського моря, оскільки вважає акваторію більш безпечною.