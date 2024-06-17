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Росія перевела частину кораблів у Азовське море: у ВМС назвали причину

Понеділок 17 червня 2024 08:50
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Росія перевела частину кораблів у Азовське море: у ВМС назвали причину Фото: Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил (facebook.com/Taclbery.jpg)
Автор: Уляна Безпалько, Сергій Пишкін

Російська Федерація перевела частину кораблів до Азовського моря, оскільки вважає акваторію більш безпечною через контроль усього узбережжя.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Військово-морських сил (ВМС) Дмитро Плетенчук.

Як розповів Плетенчук, основна тактика ворога за останні пів року зводилась до того, що російські кораблі ховались на базі в Новоросійську і на базі в Севастополі.

Після знищення ракетного корабля "Аскольд", росіяни вивели з Севастополя ще шість одиниць. Зокрема вони вирішили перевести в Азовське море ще кілька кораблів з Новоросійська. Наразі в акваторії розташовані вісім кораблів, зокрема три носії крилатих ракет проєкту "Буян-М" і три великі десантні кораблі.

"Ймовірніше за все, їх перевели туди з метою поновлення навчального процесу. Тому що там десантуватись їм немає куди - на жаль, там усе узбережжя окуповано росіянами", - додав Плетенчук.

За слова Плетенчука, ймовірно ворог почувається більш безпечно в Азовському морі через те, що Керченська протока стоїть на заваді дронам. Зокрема росіяни використовують тактику прикриття цивільними суднами

"Однак верифікованої інформації, чому вони перемістилися в Азов, наразі немає. Це лише припущення і версії, виходячи з дій противника", - додав він.

Ураження російських кораблів

Завдяки морським дронам, зокрема таким як MAGURA V5, Україні вдалось змусити втекти з Криму бойові кораблі Росії. Загалом від початку війни було знищено вже чотири великі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії. Як приклад, серед нещодавніх втрат - ракетний корабель "Циклон", який був уражений в Севастополі наприкінці травня.

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ВМС Російська Федерація
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