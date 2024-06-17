В оккупированном Крыму Россия уже не имеет ни одного носителя ракет, - Плетенчук

Как рассказал Плетенчук, "Аскольд" проекта 22800 "Каракурт" имеет свою интересную историю. Этот проект происходит из 90-х годов, то есть корабли новые, но проект старый. Россияне были вынуждены вернуться к этому проекту после 2014 года, когда Украина ввела санкции и прекратила поставки газотурбинных двигателей для их фрегатов.

"Они были вынуждены даже несколько уже построенных корпусов продать Индии из-за отсутствия двигателей. Зато малые ракетные корабли могли комплектоваться российским двигателем с завода "Звезда". Хотя там могли делать один такой двигатель в год. И впоследствии они все равно перешли на двигатели китайского производства", - добавил он.

Таким образом, россияне вернулись к проекту 22800 "Каракурт", чтобы построить для Черноморского флота пять кораблей. Первым из них был "Циклон". Его завершили два года назад, но он ни разу не смог запустить крылатую ракету "Калибр", для которой был предназначен.

"А недавно его (Циклон, - ред.) просто уничтожили. И у меня складывается такое впечатление, что россияне его там специально поставили, чтобы просто кто-то не сел в тюрьму за то, как построили этот "Циклон". Он за два года не смог пройти государственные испытания", - отметил Плетенчук.

Кроме того, были еще четыре корабля этого проекта:

"Аскольд", который был уничтожен Воздушными силами в Керчи на заводе "Залив";

два других быстро перевели из Новороссийска в Каспий - они еще не прошли испытания;

еще один строится в Зеленодольске (Татарстан).

Поражение российских кораблей

Благодаря применению морских дронов, Силы обороны заставили вражеские корабли сбежать из Крыма.

С начала полномасштабной войны в общей сложности были уничтожены четыре больших десантных корабля Черноморского флота Российской Федерации. В частности, в конце мая был поражен ракетный корабль "Циклон".

Как рассказал Плетенчук, Россия перевела часть кораблей к Азовскому морю, поскольку считает акваторию более безопасной.