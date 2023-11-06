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Удар ЗСУ по кораблю росіян у Керчі: з'явилося фото наслідків

Понеділок 06 листопада 2023 20:29
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Удар ЗСУ по кораблю росіян у Керчі: з'явилося фото наслідків Фото: з'явилося фото наслідків удару ЗСУ по кораблю росіян у Керчі (kchf.ru)
Автор: Іван Носальський

Українські військові завдали значних пошкоджень російському кораблю "Аскольд". Оприлюднено перше фото наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Telegram.

У СтратКомі наголошують, що найсвіжіший корабель проекту "Каракурт", який може нести ракети "Калібр", отримав пошкодження внаслідок українського удару по портовій та морській інфраструктурі заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму.

Удар ЗСУ по кораблю росіян у Керчі: з'явилося фото наслідківФото: наслідки удару по російському кораблю (t.me/AFUStratCom)

"За наявною інформацією, корабель зазнав значних пошкоджень і, можливо, не підлягає ремонту", - уточнюють у відомстві.

Удар по Керчі

Нагадаємо, 4 листопада у Керчі пролунали вибухи. Тоді росіяни заявляли про роботу протиповітряної оборони.

Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили про те, що українські військові вдарили по суднобудівному заводу "Залив" у Криму.

Також стало відомо, що внаслідок атаки було пошкоджено носія "Калібрів".

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