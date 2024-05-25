В окупованому Криму пролунали вибухи, працювала ППО, є постраждалі
У кількох населених пунктах тимчсово окупованого Криму пролунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "АТЕШ" та місцеві пабліки.
Партизани повідомили про вибухи у тимчасово окупованій Євпаторії. У Севастополі було оголошено тривогу у військових частинах.
За словами очевидців, вибухи також лунали у селі Добродушино Сакського району на північ від Євпаторії.
Як повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", по Євпаторії їдуть карети швидкої допомоги та пожежні автомобілі.
Раніше ввечері повідомлялося про роботу ППО в місті.
Ситуація в Криму
Вранці у суботу, 25 травня, в Євпаторії пролунали вибухи. Вибухи також чули у Новофедорівці, в районі якої розташований військовий аеродром "Саки".
Нещодавно ЗСУ завдали удару по аеродрому Джанкой на півночі Криму. Там були уражені засоби протиповітряної оборони ворога.
В середині квітня в окупованому Джанкої прогриміли вибухи. ЗСУ атакували місцевий аеродром, на місці прильоту виникла пожежа.
Сили оборони атакували пункт управління РФ. Після атаки окупанти почали відчувати проблеми з логістикою.
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