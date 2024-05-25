В окупованому Криму пролунали вибухи, працювала ППО, є постраждалі

У кількох населених пунктах тимчсово окупованого Криму пролунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "АТЕШ" та місцеві пабліки.

Раніше ввечері повідомлялося про роботу ППО в місті.

Як повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", по Євпаторії їдуть карети швидкої допомоги та пожежні автомобілі.

За словами очевидців, вибухи також лунали у селі Добродушино Сакського району на північ від Євпаторії.

Партизани повідомили про вибухи у тимчасово окупованій Євпаторії. У Севастополі було оголошено тривогу у військових частинах.

Ситуація в Криму

Вранці у суботу, 25 травня, в Євпаторії пролунали вибухи. Вибухи також чули у Новофедорівці, в районі якої розташований військовий аеродром "Саки".

Нещодавно ЗСУ завдали удару по аеродрому Джанкой на півночі Криму. Там були уражені засоби протиповітряної оборони ворога.

В середині квітня в окупованому Джанкої прогриміли вибухи. ЗСУ атакували місцевий аеродром, на місці прильоту виникла пожежа.

Сили оборони атакували пункт управління РФ. Після атаки окупанти почали відчувати проблеми з логістикою.

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