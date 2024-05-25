В оккупированном Крыму прогремели взрывы, работала ПВО, есть пострадавшие

В нескольких населенных пунктах временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Работала противовоздушная оборона, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "АТЕШ" и местные паблики.

Ранее вечером сообщалось о работе ПВО в городе.

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" , по Евпатории едут кареты скорой помощи и пожарные автомобили.

По словам очевидцев, взрывы также раздавались в селе Добродушино Сакского района к северу от Евпатории.

Партизаны сообщили о взрывах во временно оккупированной Евпатории. В Севастополе была объявлена тревога в воинских частях.

Ситуация в Крыму

Утром в субботу, 25 мая, в Евпатории прогремели взрывы. Взрывы также слышали в Новофедоровке, в районе которой расположен военный аэродром "Саки".

Недавно ВСУ нанесли удар по аэродрому Джанкой на севере Крыма. Там были поражены средства противовоздушной обороны врага.

В середине апреля в оккупированном Джанкое прогремели взрывы. ВСУ атаковали местный аэродром, на месте прилета возник пожар.

Силы обороны атаковали пункт управления РФ. После атаки оккупанты начали испытывать проблемы с логистикой.

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